Sanremo 2022 | Amadeus contento per l’arrivo di Fiorello in città che lo gela | “Io devo partire martedì … “

Leggi su cityroma

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Sta finalmente terminando l’attesa per l’inizio della settantaduesima edizione del Festival diprevisto per domani,1 febbraio. Un festival molto atteso a proposito del quale nelle scorse ore è stata fatta anche una rivelazione importante. Nello specifico sul palco insieme adci sarà anche Rosarioe ad annunciare la presenza del noto showman al Festival è stato proprio il conduttore attraverso il suo account Instagram in un modo che ha davvero fatto sorridere tutti.conferma la presenza di Rosarionei giorni scorsi ha condiviso sui social dei video in cui si mostra intento a bussare alla camera d’albergo davanti alla sua prenotata per...