Rende | insegnante si dà fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un docente di trentatré anni si è datodi fronte ad unadei. È quanto accaduto nelle scorse ore a, un piccolo comune della provincia di Cosenza, in Calabria. Un evento tragico sul quale le Forze dell’Ordine si stanno interrogando proprio in questo momento, nella speranza di poter ricostruire i fatti. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale dell’Annunziata nel cosentino, dove i medici lo hanno ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Successivamente, però, vista la gravità delle sue condizioni, si è optato per trasferirlo al Centro Grandi Ustionati di Napoli. Quali sono le ragioni dietro al gesto estremo del docente di? Non si conoscono ancora i motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così estremo nella cittadina di ...

fanpage : Ultim'ora Un insegnante di 33 anni si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. - Bobbio65M : RT @ClaudioDeglinn2: VERGOGNA DI STATO! ECCO DOVE ARRIVA LA DISPERAZIONE! Rende, insegnante di 33 anni si dà fuoco davanti alla caserma dei… - finneas67 : RT @Donato68599139: Rende (CS) davanti alla caserma dei CC un insegnante 33enne si dà fuoco. Vi rendete conto? Chi pagherà per tutto questo… - LiguriaNotizie : Rende, insegnante 30enne si cosparge di benzina e si dà fuoco - sergimagugliani : RT @ClaudioDeglinn2: VERGOGNA DI STATO! ECCO DOVE ARRIVA LA DISPERAZIONE! Rende, insegnante di 33 anni si dà fuoco davanti alla caserma dei… -

Ancora ignote le ragioni del gesto del 33enne davanti alla caserma dei carabinieri di Rende. Gravi ustioni sul 70 per cento del corpo ...
A Rende questa mattina, un uomo si è dato fuoco davanti la caserma dei carabinieri. Sono ancora segrete le motivazioni.