PS4 Un possibile CFW in arrivo su PS4

Lo sviluppatore Notzecoxao è al lavoro su un possibile CFW per PS4.A svelarlo un annuncio sul suo account twitter. Will make a short video about the several beep modes of the ps4 using the beep command under emc cfw soon. stay tuned! — Control eXecute (@notzecoxao) January 30, 2022 A quanto pare lo sviluppatore è alle prese sull' EMC AEOLIA,(per comunicare con EMC è possibile utilizzare un protocollo basato su memoria condivisa denominato "icc")il southbridge che permetterà di eseguire attacchi simili al precedente attacco PCIe man-in-the-middle come spiegato dallo stesso Team Fail0verflow Uno degli esempi è il test dei buzzer della console come postato dallo stesso sviluppatore nella giornata di ieri. Il firmware PS4 9.00 ha aperto non una strada ma un autostrada dove ogni sviluppatore cerca di rendere l'intero jailbreak il piu' permanente ...

