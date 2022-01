Polonia, un’altra donna muore a causa della legge anti-aborto entrata in vigore un anno fa: si riaccendono le proteste in piazza (Di lunedì 31 gennaio 2022) In Polonia la legge anti-aborto ha provocato un’altra vittima: Agnieszka T, 37 anni. La famiglia ne ha denunciato il decesso dopo che i medici si sono rifiutati di operarla in seguito alla morte di uno dei feti gemelli di cui era incinta durante il primo trimestre della gravidanza. La procedura è stata rimandata fino alla morte anche del secondo feto una settimana dopo, mentre la donna è morta a un mese dal ricovero, il 21 dicembre scorso. La famiglia sostiene che la causa sia setticemia: “Questa è la prova del fatto che l’attuale governo ha le mani insanguinate”, ha scritto su Facebook. L’ospedale si difende sostenendo “di aver fatto di tutto per salvarla”. La Procura ha aperto un’inchiesta. La notizia del decesso ha infiammato le piazze e riacceso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Inlaha provocatovittima: Agnieszka T, 37 anni. La famiglia ne ha denunciato il decesso dopo che i medici si sono rifiutati di operarla in seguito alla morte di uno dei feti gemelli di cui era incinta durante il primo trimestregravidanza. La procedura è stata rimandata fino alla morte anche del secondo feto una settimana dopo, mentre laè morta a un mese dal ricovero, il 21 dicembre scorso. La famiglia sostiene che lasia setticemia: “Questa è la prova del fatto che l’attuale governo ha le mani insanguinate”, ha scritto su Facebook. L’ospedale si difende sostenendo “di aver fatto di tutto per salvarla”. La Procura ha aperto un’inchiesta. La notizia del decesso ha infiammato le piazze e riacceso ...

