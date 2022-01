Musk offre 5mila dlr a 19enne perché smetta di tracciare suo jet (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jack Sweeney, un diciannovenne della Florida, ha rifiutato un'offerta di 5.000 dollari da Elon Musk per eliminare il suo account Twitter che traccia il jet privato del miliardario. Lo riporta la Cnn ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jack Sweeney, un diciannovenne della Florida, ha rifiutato un'offerta di 5.000 dollari da Elonper eliminare il suo account Twitter che traccia il jet privato del miliardario. Lo riporta la Cnn ...

Advertising

infoiteconomia : Studente 19enne crea bot che traccia i voli del jet privato di Musk: per fermarlo, lui gli offre 5mila dollari - desimonem : Elon Musk ha offerto 5 mila dollari a un 19enne per farlo smettere di tracciare il suo jet privato - infoiteconomia : Musk offre 5mila dollari a uno studente per eliminare il tracciamento del suo jet, ma sono dati pubblici - maestrotecnolog : AGI - Agenzia Italia: Elon Musk ha offerto 5 mila dollari a un 19enne per farlo smettere di tracciare il suo jet pr… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ??#ElonMusk ha offerto 5 mila dollari a un 19enne per farlo smettere di tracciare il suo jet privato -