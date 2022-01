Morte Pesce, Della Bordella: 'Nessun errore. Era uno dei più forti' (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Nel giro di pochissime ore siamo passati dalla gioia immensa per aver realizzato sul Cerro Torre la scalata più difficile Della nostra vita al dramma di 'Korra'. Dramma che naturalmente ha cancellato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Nel giro di pochissime ore siamo passati dalla gioia immensa per aver realizzato sul Cerro Torre la scalata più difficilenostra vita al dramma di 'Korra'. Dramma che naturalmente ha cancellato ...

