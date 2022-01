Microsoft è riuscita a debellare l’attacco informatico più complesso di sempre

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Un cliente del servizio cloudAzure è stato vittima di un massiccio DDoS; è durato 15 minuti ed è stato portato avanti in contemporanea da 10.000 botnet. I sistemi di sicurezza informatica però hanno mitigato, grazie alla piattaforma di protezione di Azure. I sistemi di sicurezza diAzure sono riusciti a mitigare un DDos da 3,47 tbps – ComputerMagazine.itUn cliente diAzure in Asia è stato vittima del più grande attacco DDoS mai registrato. Azure, che fino ad aprile del 2014 era noto col nome di Windows Azure, è la piattaforma cloud di, che fornisce ai clienti tutti i servizi di cloud computing tramite data center distribuiti a livello globale. La tipologia di attacco DDoS (Distribuited Denial of Service) consiste in un’azione ...