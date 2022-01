“Mia figlia cade spesso e batte la testa: devo portarla in ospedale ogni volta?” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Buongiorno dottore, da quando ha iniziato a camminare, la mia bambina di 15 mesi cade spesso o scivola e batte la testa a terra. C’è chi dice che ogni botta che prende alla testa c’è da andare in pronto soccorso e chi mi dice che per imparare a camminare tutti siamo caduti, scivolati e preso botte in testa! Mia suocera dice che ogni botta sono ematomi e sto vivendo con l’ansia questa fase dell’imparare a camminare. Voi cosa mi potete consigliare sul come comportarmi? Posso stare tranquilla o a ogni caduta devo correre in pronto soccorso? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Buongiorno dottore, da quando ha iniziato a camminare, la mia bambina di 15 mesio scivola elaa terra. C’è chi dice chebotta che prende allac’è da andare in pronto soccorso e chi mi dice che per imparare a camminare tutti siamo caduti, scivolati e preso botte in! Mia suocera dice chebotta sono ematomi e sto vivendo con l’ansia questa fase dell’imparare a camminare. Voi cosa mi potete consigliare sul come comportarmi? Posso stare tranquilla o acadutacorrere in pronto soccorso? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

