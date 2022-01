M5S, Diaco: intervenire su moria lupi e volpi su strade Roma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – “Continua la mattanza dei lupi nella Capitale. Questa volta il ritrovamento della carcassa di un esemplare giovane è avvenuto nel territorio della riserva di Decima Malafede, a Roma sud, dove insiste una colonia di questi magnifici animali.” “Il lupetto, la cui presenza è stata segnalata dall’ex assessore municipale all’ambiente Marco Antonini, è stato trovato sul ciglio della via Pontina lungo il km 22,5, poco prima dell’outlet di Castel Romano. E’ la terza carcassa di lupo, investito da un’auto, che viene ritrovata a Roma nel corso dell’ultimo mese.” “Chiediamo a Roma Capitale e alla Regione degli interventi mirati sulla fauna selvatica: c’è troppa moria di lupi e di volpi negli ultimi tempi sulle strade ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)– “Continua la mattanza deinella Capitale. Questa volta il ritrovamento della carcassa di un esemplare giovane è avvenuto nel territorio della riserva di Decima Malafede, asud, dove insiste una colonia di questi magnifici animali.” “Il lupetto, la cui presenza è stata segnalata dall’ex assessore municipale all’ambiente Marco Antonini, è stato trovato sul ciglio della via Pontina lungo il km 22,5, poco prima dell’outlet di Castelno. E’ la terza carcassa di lupo, investito da un’auto, che viene ritrovata anel corso dell’ultimo mese.” “Chiediamo aCapitale e alla Regione degli interventi mirati sulla fauna selvatica: c’è troppadie dinegli ultimi tempi sulle...

kiara86769608 : RT @SilenzieFalsita: Roma, Diaco (M5S): ‘La svolta di Gualtieri sui cinghiali non è quella che i romani si aspettavano. Ci sono ancora’ htt… - francesco_colla : RT @SilenzieFalsita: Roma, Diaco (M5S): ‘La svolta di Gualtieri sui cinghiali non è quella che i romani si aspettavano. Ci sono ancora’ htt… - AfinetAlberto : RT @SilenzieFalsita: Roma, Diaco (M5S): ‘La svolta di Gualtieri sui cinghiali non è quella che i romani si aspettavano. Ci sono ancora’ htt… - SilenzieFalsita : Roma, Diaco (M5S): ‘La svolta di Gualtieri sui cinghiali non è quella che i romani si aspettavano. Ci sono ancora’… - PoliticaNewsNow : Verde, Diaco (M5S): 'Giunta Raggi ha lasciato a Gualtieri tesoretto da 100 milioni di euro per manutenzione nel pro… -