Lorenzo Parelli, perché reprimere in quel modo violento manifestazioni spontanee di studenti? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alcuni episodi accaduti nelle ultime settimane sono stati quasi del tutto ignorati dalla stampa nazionale, certamente concentrata sul fatto centrale dell'elezione del Presidente della Repubblica - al ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alcuni episodi accaduti nelle ultime settimane sono stati quasi del tutto ignorati dalla stampa nazionale, certamente concentrata sul fatto centrale dell'elezione del Presidente della Repubblica - al ...

Advertising

Internazionale : L’incidente in cui è morto Lorenzo Parelli, durante uno stage in fabbrica, mostra i limiti del sistema produttivo i… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, “occasione” o “sfruttamento”? La morte di Lorenzo Parelli mette a nudo i limiti del siste… - fattoquotidiano : “In venti secondi sono passati ai manganelli”: parlano i 18enni caricati al sit-in per Lorenzo Parelli. “Per curarc… - drivernervoso : RT @ilruttosovrano: Venerdì nuova manifestazione per Lorenzo Parelli, si consiglia agli studenti di fare il saluto romano per non venire to… - GibelliniPaolo : RT @MarsellaLuca: Durante la manifestazione di #CasaPound contro il governo Draghi, abbiamo voluto ricordare Lorenzo Parelli, il giovane ch… -