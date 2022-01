Juventus, Kaio Jorge non si muove: la decisione dei bianconeri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Kaio Jorge resta alla Juve. decisione presa per l’attaccante brasiliano: questo sarà il futuro del giovane centravanti A poche ore dal gong finale, la Juventus ha deciso il futuro di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, la cui posizione è stata in bilico in questi ultimi giorni, sa quale casacca indosserà nei prossimi mesi. Il giovane attaccante resterà infatti alla Juventus. Questa la decisione presa in queste ore in casa bianconera dopo i molteplici tentativi da parte di alcune squadre di Serie A ed estere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022)resta alla Juve.presa per l’attaccante brasiliano: questo sarà il futuro del giovane centravanti A poche ore dal gong finale, laha deciso il futuro di. L’attaccante brasiliano, la cui posizione è stata in bilico in questi ultimi giorni, sa quale casacca indosserà nei prossimi mesi. Il giovane attaccante resterà infatti alla. Questa lapresa in queste ore in casa bianconera dopo i molteplici tentativi da parte di alcune squadre di Serie A ed estere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

