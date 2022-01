Il primo Cdm post-Quirinale è light: riunione di mezz’ora, decisa solo la proroga di 10 giorni delle restrizioni su mascherine e discoteche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Appena mezz’ora di riunione, per decidere solamente la proroga per appena 10 giorni dell’obbligo di mascherina all’aperto e della chiusura delle discoteche. Il primo Consiglio dei ministri dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale è in versione light: inizia poco dopo le 16 e alle 16:45 è già terminato. In mattinata la Guardasigilli Marta Cartabia lo aveva definito “il segnale di una ripartenza“, ma il suo esito dimostra la cautela con cui si muove il governo, dopo tutte le incognite e gli strascichi provocati dalla settimana di votazioni sul Colle. Gli effetti della corsa al Quirinale nella maggioranza che sostiene il presidente del Consiglio Mario Draghi sono ancora tutti da verificare, ma l’esecutivo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Appenadi, per decidere solamente laper appena 10dell’obbligo di mascherina all’aperto e della chiusura. IlConsiglio dei ministri dopo la rielezione di Sergio Mattarella alè in versione: inizia poco dopo le 16 e alle 16:45 è già terminato. In mattinata la Guardasigilli Marta Cartabia lo aveva definito “il segnale di una ripartenza“, ma il suo esito dimostra la cautela con cui si muove il governo, dopo tutte le incognite e gli strascichi provocati dalla settimana di votazioni sul Colle. Gli effetti della corsa alnella maggioranza che sostiene il presidente del Consiglio Mario Draghi sono ancora tutti da verificare, ma l’esecutivo non ...

