Il Parlamento esulta per un ripiego. E io che mi aspettavo delle scuse (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Maria Serena Palma L’ennesima conferma di quanto il Parlamento italiano sia ormai del tutto scollato da quello che accade nel Paese reale è arrivata con la rielezione del Presidente Mattarella. Mi ha lasciata davvero perplessa il modo trionfale con cui la convergenza sul suo nome è stata annunciata. Mi sarei aspettata delle scuse, poste con un certo senso della vergogna, l’ammissione delle proprie colpe, il riconoscimento del proprio fallimento nel tentativo di individuare una figura nuova per le nostre Istituzioni, autorevole, eticamente ineccepibile, il tanto paventato “alto profilo”, per intenderci. Invece il ripiego sul Presidente uscente (figura autorevole, sia chiaro, ma pur sempre un ripiego) è stato presentato come una vittoria, come una acclarata novità, come un successo. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Maria Serena Palma L’ennesima conferma di quanto ilitaliano sia ormai del tutto scollato da quello che accade nel Paese reale è arrivata con la rielezione del Presidente Mattarella. Mi ha lasciata davvero perplessa il modo trionfale con cui la convergenza sul suo nome è stata annunciata. Mi sarei aspettata, poste con un certo senso della vergogna, l’ammissioneproprie colpe, il riconoscimento del proprio fallimento nel tentativo di individuare una figura nuova per le nostre Istituzioni, autorevole, eticamente ineccepibile, il tanto paventato “alto profilo”, per intenderci. Invece ilsul Presidente uscente (figura autorevole, sia chiaro, ma pur sempre un) è stato presentato come una vittoria, come una acclarata novità, come un successo. E ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Il Parlamento esulta per un ripiego. E io che mi aspettavo delle scuse #quirinale22 #mattarellabis - ilfattoblog : Il Parlamento esulta per un ripiego. E io che mi aspettavo delle scuse #quirinale22 #mattarellabis - globne : Il Parlamento esulta per un ripiego. E io che mi aspettavo delle scuse: di Maria Serena Palma L’ennesima conferma d… - AlinoPipo : Pres.Mattarella ha salutato con 'Vi lascio un Paese unito', dopo poche giorni riappare e trova un Paese diviso, lac… - SoniaDeLazzer : @AndreaScanzi Oggi il Tg riportava Di Maio sempre più liberale e contro Conte mai dimenticare che il plus di chi v… -