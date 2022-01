Il commissariamento della tecnocrazia con Mattarella II entra nella fase perenne (Di lunedì 31 gennaio 2022) Auto-conservazione e auto-commissariamento dei partiti politici hanno prevalso. La “sospensione stabile” soddisfa le aspettative del mondo finanziario e dell’establishment burocratico che vede nell’amovibilità dei perni del sistema (Capo dello Stato e Presidente del Consiglio) una garanzia di rispetto dei vincoli economici ed internazionali dell’Italia. Una forma di sovranità sotto tutela da non mettere a rischio. Tra il 2018 e il 2022, tra la paura per l’avanzata del sovranismo e del populismo e la pandemia, le maglie dell’establishment si sono strette facendo della stabilità e della continuità un’ossessione a tutela della sopravvivenza del sistema. Le élite politiche, economiche, mediatiche ed intellettuali sono diventate più conformiste, consociative, conservatrici e meno tolleranti verso qualsiasi ipotesi che ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Auto-conservazione e auto-dei partiti politici hanno prevalso. La “sospensione stabile” soddisfa le aspettative del mondo finanziario e dell’establishment burocratico che vede nell’amovibilità dei perni del sistema (Capo dello Stato e Presidente del Consiglio) una garanzia di rispetto dei vincoli economici ed internazionali dell’Italia. Una forma di sovranità sotto tutela da non mettere a rischio. Tra il 2018 e il 2022, tra la paura per l’avanzata del sovranismo e del populismo e la pandemia, le maglie dell’establishment si sono strette facendostabilità econtinuità un’ossessione a tutelasopravvivenza del sistema. Le élite politiche, economiche, mediatiche ed intellettuali sono diventate più conformiste, consociative, conservatrici e meno tolleranti verso qualsiasi ipotesi che ...

