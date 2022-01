I look del mese: cos’hanno indossato le star? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo gennaio? Le star tra cappotti e bikini Nel periodo più freddo dell’anno le star mettono il cappotto. A Parigi per la fashion week dell’haute couture, Miriam Leone opta per un modello effetto marmo di Fendi mentre a New York la top Karlie Kloss preferisce il pied de poule di Michael Kors. Per stare in tema di soprabiti, le sorelle Nicky e Paris Hilton scelgono stili diversi. La ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambianodopole famose questo gennaio? Letra cappotti e bikini Nel periodo più freddo dell’anno lemettono il cappotto. A Parigi per la fashion week dell’haute couture, Miriam Leone opta per un modello effetto marmo di Fendi mentre a New York la top Karlie Kloss preferisce il pied de poule di Michael Kors. Pere in tema di soprabiti, le sorelle Nicky e Paris Hilton scelgono stili diversi. La ...

