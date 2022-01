“Ho mal di testa” | Katia Spataro muore nel sonno a Palermo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mal testa

La giovane avvertivadiieri , ma al momento non si sa questa possa essere la causa che l'ha portata ad avere un malore improvviso, forse un infarto . Per lei non vi è stato nulla da fare: ...Ieri pomeriggio avevadi, si è coricata ed è morta nel sonno. Quando il fratello è entrato nella sua cameretta, lei non si è più svegliata'. Il parroco a PalermoToday prosegue: 'Faceva ...Il rione Sperone di Palermo è sotto shock per la prematura scomparsa di Katia Spataro, la 15enne deceduta ieri nel sonno. La giovanissima si trovava a casa, a fare la macabra scoperta il fratello che ...L'emicrania rappresenta la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante. Ne soffrono sei milioni di italiani, di cui quattro sono donne. (ANSA) ...