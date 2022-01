Grave lutto per Fedez, il rapper condivide un messaggio d’addio sui social: “Mi hai cresciuto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fra le storie Instagram di Fedez, pochi istanti fa è apparso un lungo e triste messaggio scritto dal rapper per dire addio a una persona cara. Il marito di Chiara Ferragni ha appena perso una persona fondamentale nel suo percorso di crescita personale e ha voluto condividere con i fan il dolore provato in questo difficilissimo momento. lutto per Fedez: il lungo messaggio d’addio del rapper Il rapper Fedez sta affrontando un momento particolarmente triste. A renderlo noto è lui stesso, con un messaggio condiviso fra le sue storie Instagram pochi minuti fa. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto” così esordisce il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fra le storie Instagram di, pochi istanti fa è apparso un lungo e tristescritto dalper dire addio a una persona cara. Il marito di Chiara Ferragni ha appena perso una persona fondamentale nel suo percorso di crescita personale e ha volutore con i fan il dolore provato in questo difficilissimo momento.per: il lungodelIlsta affrontando un momento particolarmente triste. A renderlo noto è lui stesso, con uncondiviso fra le sue storie Instagram pochi minuti fa. “Mi haidurante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto” così esordisce il ...

Advertising

infoitcultura : Fedez, grave lutto a causa del Covid: lo sfogo struggente - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - benjamn_boliche : RT @fanpage: Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - sissiisissi2 : RT @fanpage: Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - fanpage : Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper -