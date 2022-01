Calciomercato, le ultime trattative LIVE: Pandev al Parma, Jovane Cabral alla Lazio (Di lunedì 31 gennaio 2022) ultime ore prima del gong sul fronte Calciomercato. La seconda parte di stagione si preannuncia scoppiettante con tante squadre in grado di rientrare in corsa anche per la vittoria dello scudetto. L’Inter è la netta favorita, ma non sono da escludere sorprese. La regina del Calciomercato è sicuramente la Juventus, i bianconeri hanno piazzato due colpi veramente importanti in entrata: l’attaccante Vlahovic e il centrocampista Zakaria. Definita anche la doppia operazione con il Tottenham per le cessioni di Bentancur e Kulusevski. Si muovono anche le piccole con l’obiettivo di rientrare in corsa per la salvezza. Tutte le trattative LIVE su CalcioWeb. 19.55 – Colpo dell’ultimo minuto della Lazio: depositato il contratto di Jovane Cabral ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 31 gennaio 2022)ore prima del gong sul fronte. La seconda parte di stagione si preannuncia scoppiettante con tante squadre in grado di rientrare in corsa anche per la vittoria dello scudetto. L’Inter è la netta favorita, ma non sono da escludere sorprese. La regina delè sicuramente la Juventus, i bianconeri hanno piazzato due colpi veramente importanti in entrata: l’attaccante Vlahovic e il centrocampista Zakaria. Definita anche la doppia operazione con il Tottenham per le cessioni di Bentancur e Kulusevski. Si muovono anche le piccole con l’obiettivo di rientrare in corsa per la salvezza. Tutte lesu CalcioWeb. 19.55 – Colpo dell’ultimo minuto della: depositato il contratto di...

