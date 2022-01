Calciomercato Juventus, Vecchia Signora regina delle trattative: le ultime (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per leinvernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosasquadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelleestive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc – Ecco @Deniszakaria8 al ‘J-Medical’ per le visite - #JuventusFC #Juventus #Juve… - S9meraviglie : #Calciomercato #Juventus #Arrivabene Ciao poveri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Ramsey, la Juventus tratta con i Rangers: c'è anche il Burnley Il punto su Nandez La cessione di Ramsey sarebbe un nuovo tassello della rivoluzione a centrocampo della Juventus che ha accolto Denis Zakaria e ha ceduto Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Non è ...

Juventus regina del mercato: tutti i movimenti delle ultime ore Il calciomercato dei bianconeri: Sinergia Londra - Torino: Nelle ultime ore è successo di tutto tra Juventus e Tottenham , con i due club che si sono sentiti in continuazione per la chiusura di un ...

Calciomercato Juventus, le news di oggi LIVE Sky Sport Calciomercato Juventus, Vecchia Signora regina delle trattative: le ultime Nello specifico, il calciomercato della Juventus non è ancora terminato nonostante i grandi colpi: le ultime.

Cagliari-mercato, i nomi rimasti in piedi a poche ore dal gong Sono sostanzialmente tre i nomi ancora in piedi per il Cagliari a poche ore dalla fine del mercato in entrata: Izzo, Askildsen e Bonazzoli TRIS. Questa sera, alle ore 20, chiuderà i battenti la sessio ...

Il punto su Nandez La cessione di Ramsey sarebbe un nuovo tassello della rivoluzione a centrocampo dellache ha accolto Denis Zakaria e ha ceduto Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Non è ...Ildei bianconeri: Sinergia Londra - Torino: Nelle ultime ore è successo di tutto trae Tottenham , con i due club che si sono sentiti in continuazione per la chiusura di un ...Nello specifico, il calciomercato della Juventus non è ancora terminato nonostante i grandi colpi: le ultime.Sono sostanzialmente tre i nomi ancora in piedi per il Cagliari a poche ore dalla fine del mercato in entrata: Izzo, Askildsen e Bonazzoli TRIS. Questa sera, alle ore 20, chiuderà i battenti la sessio ...