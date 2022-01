Brutte notizie in casa Lazio: botta in allenamento per l’attaccante! (Di lunedì 31 gennaio 2022) In vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, la Lazio potrebbe fare a meno del proprio attaccante. Difatti, durante l’allenamento odierno, Ciro Immobile ha subìto un botta al ginocchio che non gli ha premesso di proseguire la seduta. Immobile, botta, allenamento (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)Le condizioni del giocatore verranno valutate solo nella giornata di domani. Ma, certamente, un velo di apprensione avvolge tutto l’ambiente biancoceleste. POTREBBE INTERESSARTI: Lazio, tutto fatto per il nuovo attaccante: colpo in extremis! Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) In vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, lapotrebbe fare a meno del proprio attaccante. Difatti, durante l’odierno, Ciro Immobile ha subìto unal ginocchio che non gli ha premesso di proseguire la seduta. Immobile,(Photo by Marco Rosi - SS/Getty Images)Le condizioni del giocatore verranno valutate solo nella giornata di domani. Ma, certamente, un velo di apprensione avvolge tutto l’ambiente biancoceleste. POTREBBE INTERESSARTI:, tutto fatto per il nuovo attaccante: colpo in extremis!

Advertising

giallaeblu : RT @jungkookmysmile: le brutte notizie arrivano sempre accompagnate dal “(AD) New Announcement:” PORCA TROIA - akemy27714698 : Quasta é una delle giornate piu brutte dall'anno Già che sono di turno la sera nello stage posso accettarlo MA dopo… - HugMeHarry17 : RT @jungkookmysmile: le brutte notizie arrivano sempre accompagnate dal “(AD) New Announcement:” PORCA TROIA - infoitsport : Brutte notizie per Ancelotti, patentino da allenatore scaduto: i dettagli - ikoosm : se il covid non la smette di lasciare in pace i bangtan basta brutte notizie vai via sciò -