Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa conclude solida, bene Amsterdam (+1,4%): Ok anche Francoforte, positiva Parigi, piatte Londra e Madrid - fisco24_info : Borsa: Europa resta incerta dopo Wall street, Londra piatta: Spread calmo, Eni debole in scia a crollo Saipem (-33%) - marina_valerio : #Italia Focus sulle prospettive del governo Draghi tra #Mattarellabis e rischi geopolitici. Posizione dell'Europa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente positivi, in alcuni casi anche con rialzi piuttosto ampi: ladi Amsterdam ha segnato un aumento finale dell'1,47%, Francoforte dell'1,01%, con Parigi in crescita dello 0,48%. Piatte Madrid (+0,02%) e Londra, limata dello dello 0,03% . 31 gennaio 2022Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di ...Lo specialista delle trivellazioni potrebbe prendere in considerazione un’iniezione di capitale da 1 miliardo di euro a 1,5 miliardi di euro (1,7 miliardi di dollari). Le discussioni sono preliminari ...Il Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha acquistato dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti un portafoglio di crediti non performing per un valore nominale lordo (GB ...