Berlusconi esce dall'ospedale, era ricoverato per più di una settimana per un'infezione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele, dove è rimasto ricoverato per più di una settimana. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato per un'infezione, Il Cavaliere è entrato in macchina, salutando i giornalisti con cappello e mascherina, accompagnato dalla sua fidanzata e dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, destinazione la sua residenza di Arcore.

