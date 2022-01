Belen Rodriguez e Stefano De Martino duettano a una festa: i fan tornano a sperare (VIDEO) (Di lunedì 31 gennaio 2022) La complicità tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ritornata, come appare evidente in un VIDEO girato ad un compleanno di un'amica comune. Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata la complicità che aveva caratterizzato i giorni del loro amore: in un VIDEO pubblicato da whoopsee e registrato al compleanno di un'amica comune, i due ex cantano senza staccarsi gli occhi di dosso. Nei giorni scorsi alcuni settimanali avevano pubblicato foto che testimoniavano che la coppia aveva passato il week end insieme. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro del gossip nazionale, dopo l'addio della modella argentina al compagno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022) La complicità traDeè ritornata, come appare evidente in ungirato ad un compleanno di un'amica comune. TraDeè tornata la complicità che aveva caratterizzato i giorni del loro amore: in unpubblicato da whoopsee e registrato al compleanno di un'amica comune, i due ex cantano senza staccarsi gli occhi di dosso. Nei giorni scorsi alcuni settimanali avevano pubblicato foto che testimoniavano che la coppia aveva passato il week end insieme.Desono tornati al centro del gossip nazionale, dopo l'addio della modella argentina al compagno ...

