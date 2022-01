Barcellona-Aubameyang, salta tutto? La notizia! (Di lunedì 31 gennaio 2022) La trattativa tra l’Arsenal ed il Barcellona per Aubameyang rischia di diventare un vero e proprio giallo. Il gabonese era sbarcato in Catalogna all’ora di pranzo ma gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky Sport hanno del clamoroso. Infatti secondo quanto appreso dal noto media i Gunners non avevano concordato il viaggio in Catalogna del loro ex capitano e sono rimasti davvero sorpresi dalla decisione di Aubameyang. Aubameyang Arsenal BarcellonaBarca-Aubameyang il vero stato della trattativa Stando a quanto appreso da Sky Sport i club non hanno ancora trovato un accordo, questo perche il Barcellona non può permettersi di accollarsi tutto lo stipendio del gabonese ne tantomeno una grossa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) La trattativa tra l’Arsenal ed ilperrischia di diventare un vero e proprio giallo. Il gabonese era sbarcato in Catalogna all’ora di pranzo ma gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky Sport hanno del clamoroso. Infatti secondo quanto appreso dal noto media i Gunners non avevano concordato il viaggio in Catalogna del loro ex capitano e sono rimasti davvero sorpresi dalla decisione diArsenalBarca-il vero stato della trattativa Stando a quanto appreso da Sky Sport i club non hanno ancora trovato un accordo, questo perche ilnon può permettersi di accollarsilo stipendio del gabonese ne tantomeno una grossa ...

tvdellosport : ?? #barcellona, #Aubameyang a un passo. Il prestito del gabonese sta per essere definito con l’#Arsenal. I Gunners p… - sportface2016 : #Barcellona, salta l'accordo con l'#Arsenal: #Aubameyang torna a Londra - Mattia_Barza : ????Montagne russe da ultimo giorno nell'affare #Aubameyang - #Barcelona! Dopo una rottura in mattinata parti di nuov… - periodicodaily : Aubameyang: il giocatore è ad un passo dal Barcellona #Aubameyang #Barcellona @Angelic00771245 - infoitsport : Barcellona, interrotti i dialoghi con l’Arsenal per Aubameyang -