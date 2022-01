ASCOLTI TV 30 GENNAIO 2022 | LA SPOSA CHIUDE AL RECORD (31,8%) CON 7 MLN, AVANTI UN ALTRO (12,1%), FAZIO (10,1%), DOMENICA IN OLTRE IL 20%, AMICI SPECIALE (15,1%), LINEA VERDE (22%) (Di lunedì 31 gennaio 2022) ASCOLTI TV 30 GENNAIO 2022 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. InFamiglia – xTg1 ore 8 – xInFamiglia – xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLINEA VERDE – xTg1 – xPres. DOMENICA In – xDOMENICA In – xSaluti di Mara – xDa Noi a Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival + Ignoti (R) – xLa SPOSA – 6925 31.80 x x xSPECIALE Tg1 + Chiesa Francesco – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1060 17.96Tg5 SPECIALE – 802 8.61Santa Messa – 1012 11.24Storie MelaVERDE – 863 9.03Storie MelaVERDE – 1216 11.69MelaVERDE Editing – 2219 16.20Tg5 – 3047 17.85Arca di Noè – 2508 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)TV 30· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. InFamiglia – xTg1 ore 8 – xInFamiglia – xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – x– xTg1 – xPres.In – xIn – xSaluti di Mara – xDa Noi a Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival + Ignoti (R) – xLa– 6925 31.80 x x xTg1 + Chiesa Francesco – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1060 17.96Tg5– 802 8.61Santa Messa – 1012 11.24Storie Mela– 863 9.03Storie Mela– 1216 11.69MelaEditing – 2219 16.20Tg5 – 3047 17.85Arca di Noè – 2508 ...

fabiofabbretti : Al pomeriggio #DomenicaIn vola oltre il 20% in tutte le parti contro lo speciale di #Amici21 (15.1%) e #Verissimo p… - Mattiabuonocore : Venier leader col 20.5% (prima parte finita alle 15.32) e 20.1%. Speciale Amici regge col 15.1%. Verissimo 14.7% (d… - davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 30 gennaio 2022 Il finale de La Sposa fa il botto 31.8%. - fabiofabbretti : #LaSposa chiude in trionfo sfiorando i 7 milioni di spettatori (31.8% di share), #AvantiUnAltroPureDiSera non si sc… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | La Sposa vola al 31.8% con quasi 7 milioni. Bonolis 12.1% -