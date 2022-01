Ucraina:Metsola,sua integrità territoriale non negoziabile (Di domenica 30 gennaio 2022) "L'integrità territoriale dell'Ucraina non è negoziabile per noi. L'Ue deve essere unita a tutti i livelli. Quando parliamo e decidiamo su cosa facciamo, altrimenti qualcun altro decide per noi. Terza ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "L'dell'non èper noi. L'Ue deve essere unita a tutti i livelli. Quando parliamo e decidiamo su cosa facciamo, altrimenti qualcun altro decide per noi. Terza ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Metsola Ucraina:Metsola,sua integrità territoriale non negoziabile Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenendo a Che Tempo che Fa su Rai 3, interpellata in merito alla crisi Ucraina. . 30 gennaio 2022

