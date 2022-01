Supryaga alla Sampdoria, è UFFICIALE: il comunicato del club doriano (Di domenica 30 gennaio 2022) sul trasferimento dell’attaccante Vladyslav Supryaga è un nuovo calciatore della Sampdoria. L’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di opzione dalla Dinamo Kiev. Il comunicato del club blucerchiato. IL comunicato – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Futbol’nyj Klub Dynamo Kyïv i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vladyslav Supriaha (nato a Sarata, Ucraina, il 15 febbraio 2000)». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) sul trasferimento dell’attaccante Vladyslavè un nuovo calciatore della. L’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di opzione dDinamo Kiev. Ildelblucerchiato. IL– «L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Futbol’nyj Klub Dynamo Kyïv i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vladyslav Supriaha (nato a Sarata, Ucraina, il 15 febbraio 2000)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

it_samp : +++UFFICIALE +++ ??Welcome Supryaga! ???L’attaccante ucraino arriva alla Samp con un prestito di 18 mesi con diritto… - torellobello0 : supryaga alla Samp ?? lui con caputo e sensi come trequartista è da metà classifica a mani basse - 1000Cuori : ?? Calciomercato Serie A - Juve, fatta per Zakaria. D.Pereira offerto alla Roma, Supryaga alla Samp ?? - SampNews24 : #Supryaga si trasferisce alla #Sampdoria: il comunicato ufficiale del club - calciomercatogp : Fatta per Supryaga alla Sampdoria: prestito (18 mesi) con diritto di riscatto (totale 7,5) dalla Dinamo Kiev.… -