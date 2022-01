Sanremo 2022 | Beppe Vessicchio è guarito dal Covid

(Di domenica 30 gennaio 2022)sarà aNei giorni scorsi era stata diffusa la notizia della positività dial Coronavirus. Nel momento in cui il pubblico è venuto a saperlo, il direttore d’orchestra era già in quarantena da diverso tempo, per fortuna senza presentare alcun sintomo. Il maestro, per sicurezza, aveva mandato un suo L'articolo proviene da Novella 2000.

In occasione di Sanremo 2022, Amazon Music presenta Italians Do Hits Better: condotto dagli streamer GrenBaud e Gaia Clerici, il format social, live anche su Twitch, celebra la grande musica di tutte ...
Sanremo 2022 è ai blocchi di partenza. Archiviate le elezioni del presidente della Repubblica, è il momento di concentrarsi sulla 72esima edizione del Festival che ...