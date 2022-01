Sampdoria | sirene estere per un centrocampista!

(Di domenica 30 gennaio 2022) Con l’arrivo di Stefano Sensi, molto probabilmente ci sarà una partenza nella zona nevralgica del campo. Sul fronte delle cessioni uno dei nomi più caldi in questi due ultimi giorni di mercato è quello di Morten Thorsby. Morten Thorsby UCIl norvergese ha attirato l’attenzione di tre club stranieri: Spartak e Cska di Mosca e Augsburg, come riporta Il Secolo XIX. VINCENZO BONIELLO

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, sirene per Ekdal: Il Copenaghen ha messo gli occhi su Albin Ekdal della Sampdoria. A riferirlo è La Gazz… - sportli26181512 : Bologna, sirene di mercato per Dijks e Skov Olsen: Il Bologna secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe cedere Dijks… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria sirene

Calciomercato.com

Chi invece ha preferito la Torino bianconera alleinglesi è Dusan Vlahovic che ora rischia ... richiesto in prestito da Salernitana, Cagliari, Bologna e. Dalle mosse della Vecchia ...Non a caso Vlahovic aveva scansato tutte leinglesi, compresa quella da 80 milioni dell'... Nel frattempo è tutto fatto per il prestito di Sensi alla(oggi le visite mediche), mentre ...Altri due club esteri sarebbero interessati al centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, per questa sessione di calciomercato ...Il Milan resta al lavoro in questo calciomercato di gennaio anche per quanto riguarda le possibili uscite: Castillejo sembra ormai ai saluti ...