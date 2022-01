Salvini e l’articolo: “Al bagno per drogarmi? Accetto tutto ma non questo” (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dalla lettura di quell’articolo “ho capito io quello che avete capito voi? Uscirei spesso dall’ufficio, durante le riunioni, per andare a drogarmi in bagno e tornare pimpante…. Accetto tutto, ma non questo”. In un lungo post Matteo Salvini replica così a quanto scritto “nell’articolo del Riformista del 29 gennaio a firma di tale Angela N.” dove “si legge di ‘commenti pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante'”. “In questi giorni mi hanno accusato di essere ingenuamente leale e troppo generoso, di fare tante proposte e di fidarmi delle persone, mentre altri – da destra e sinistra – tradivano, fuggivano, dicevano solo No. Accuse che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dalla lettura di quel“ho capito io quello che avete capito voi? Uscirei spesso dall’ufficio, durante le riunioni, per andare aine tornare pimpante…., ma non”. In un lungo post Matteoreplica così a quanto scritto “neldel Riformista del 29 gennaio a firma di tale Angela N.” dove “si legge di ‘commenti pesanti sulle frequenti necessità didi assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante'”. “In questi giorni mi hanno accusato di essere ingenuamente leale e troppo generoso, di fare tante proposte e di fidarmi delle persone, mentre altri – da destra e sinistra – tradivano, fuggivano, dicevano solo No. Accuse che ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - lifestyleblogit : Salvini e l'articolo: 'Al bagno per drogarmi? Accetto tutto ma non questo' - - sulsitodisimone : Salvini e l'articolo: 'Al bagno per drogarmi? Accetto tutto ma non questo' - fisco24_info : Salvini e l'articolo: 'Al bagno per drogarmi? Accetto tutto ma non questo': (Adnkronos) - Nel mirino il Riformista.… - italiaserait : Salvini e l’articolo: “Al bagno per drogarmi? Accetto tutto ma non questo” -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini l’articolo Salvini e l'articolo: "Al bagno per drogarmi? Accetto tutto ma non questo" Adnkronos