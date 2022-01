Paganese ko di misura col Bari | Castaldo segna ma sbaglia il rigore del pari

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Ilespugna il “Torre” grazie a un avvio sprint. La prima della classe batte lacapitalizzando al massimo quanto fatto nella prima mezz’ora di gioco. Gara che si sblocca al 12?: contatto in area tra Ricci e Martorelli, calcio ditrasformato da Antenucci che spiazza Baiocco. Laaccusa il colpo e poco prima della mezz’ora incassa anche il raddoppio. Mallamo riceve da Maita sui 25 metri, controllo e destro angolatissimo che lascia impietrito Baiocco. La reazione della formazione di Grassadonia si concretizza nel recupero del primo tempo, Tommasini si gira bene in area col destro, Frattali devia, maè il più lesto a ribadire in rete. Nella ripresa mancano i gol, ma lapotrebbe pareggiare in pieno ...

