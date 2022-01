Ora scomposizione Dove porta il Mattarella bis

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sette giorni di fuoco con all’orizzonte l’arrivo minaccioso di un uragano devastante che poteva gettare il paese nel caos. È stata questa la rovinosa prospettiva che tutti abbiamo vissuto minuto per minuto da lunedì al sabato scorso. Lo stellone Italiano e la rivolta silenziosa della base parlamentare contro i vertici dei cosiddetti partiti hanno evitato che il paese entrasse in un caos cominciando a votare Sergio. Erano i franchi tiratori contro la scheda bianca o, come da tempo diciamo noi, la forza dei liberi pensatori che per primi hanno avvertito il rischio di un gioco al massacro fatto dai vertici dei partiti non all’altezza dei bisogni del paese. E così, rapidamente, si è allontanato il rischio di un caos che avrebbe determinato una tempesta perfetta con un presidente della Repubblica privo di una solida esperienza politica ed una conseguente crisi di ...