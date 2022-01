Milano | ruba un cellulare sull' ambulanza che ha soccorso il suo amico

Advertising

Ha insistito per salire a bordo dell'ambulanza che aveva soccorso un suo amico, molto ubriaco, alle colonne si San Lorenzo, tra i luoghi più noti della Movida milanese. Giunti al Pronto soccorso dell'...In Spagna vanno ale rose rosse. Negli Stati Uniti, tutti festeggiano San Valentino, anche i ...e profumi ma soprattutto che creino emozione a Lei e a Lui con le quattro fragranze di Eau de...Ha insistito per salire a bordo dell'ambulanza che aveva soccorso un suo amico, molto ubriaco, alle colonne si San Lorenzo, tra i luoghi più noti della Movida milanese. Giunti al ...Ha accompagnato l'amico in ambulanza al pronto soccorso e, nel frattempo, ha pensato di derubare del cellulare il caposervizio del mezzo di soccorso. Ma quello, accortosi del furto, ha capito che non ...