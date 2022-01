Milan, tentativo fallito per un centrocampista! Il retroscena (Di domenica 30 gennaio 2022) Maldini e Massara hanno provato a regalare a Stefano Pioli un colpo last minute. Come riporta Gianluca di Marzio, la dirigenza del Milan ha provato a prendere da subito Renato Sanches, centrocampista in forza al Lille. Renato Sanches Milan LilleUn’operazione che sembrava orientata per l’estate ma, visti anche i movimenti di mercato delle squadre avversarie, Maldini sembra aver voluto accelerare, trovando anche l’intesa con la società campione di Francia in carica: 25 milioni più bonus. L’affare è saltato per le alte richieste d’ingaggio del giocatore. Troppo per la politica rossonera riguardante gli stipendi. Se ne parlerà in estate, con nuove possibilità e – probabilmente – con un Franck Kessie in meno. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Maldini e Massara hanno provato a regalare a Stefano Pioli un colpo last minute. Come riporta Gianluca di Marzio, la dirigenza delha provato a prendere da subito Renato Sanches, centrocampista in forza al Lille. Renato SanchesLilleUn’operazione che sembrava orientata per l’estate ma, visti anche i movimenti di mercato delle squadre avversarie, Maldini sembra aver voluto accelerare, trovando anche l’intesa con la società campione di Francia in carica: 25 milioni più bonus. L’affare è saltato per le alte richieste d’ingaggio del giocatore. Troppo per la politica rossonera riguardante gli stipendi. Se ne parlerà in estate, con nuove possibilità e – probabilmente – con un Franck Kessie in meno. Francesco Scanu

Advertising

cicciojumped3 : RT @FraNasato: Secondo @DiMarzio è stato fatto un tentativo concreto per Renato Sanches. Ci sono stati contatti tra #Milan e Lille, con cui… - manuhellt : #Milan: sfuma Renato #Sanches, domani tentativo per #Nandez del #Cagliari. Si lavora ad un prestito oneroso con dir… - CalcioOggi : Di Marzio: 'Milan, oggi tentativo in extremis per Renato Sanches non andato a buon fine' - Milan News - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Secondo @DiMarzio è stato fatto un tentativo concreto per Renato Sanches. Ci sono stati contatti tra #Milan e Lille, con cui… - herbertharriola : RT @cmdotcom: #Milan, tentativo last minute per #RenatoSanches: come è andata -