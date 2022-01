Mattarella Bis, il cuoco del Quirinale festeggia la rielezione: ecco cos’ha scritto sui social (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sui social in molti sono esplosi, commentando con gioia il suo secondo mandato consecutivo al Quirinale. Non sono mancati meme e battute esilaranti, soprattutto dedicati alla volontà del Capo dello Stato di “andare in pensione”. Tra i tanti messaggi di complimenti anche quello dello chef del Colle, conosciuto anche come il “cuoco dei Presidenti”, Pietro Catzola, che non ha nascosto la felicità. “Quanta gioia e onore nel sapere di poterla ancora servire!!! Grazie per la Sua disponibilità, Signor Presidente! Le voglio un mare di bene”, ha scritto su Twitter accompagnando la didascalia con una foto insieme a Mattarella. ?Quanta gioia e onore nel sapere di poterla ancora servire!!!????Grazie per la Sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo ladel presidente della Repubblica Sergio, suiin molti sono esplosi, commentando con gioia il suo secondo mandato consecutivo al. Non sono mancati meme e battute esilaranti, soprattutto dedicati alla volontà del Capo dello Stato di “andare in pensione”. Tra i tanti messaggi di complimenti anche quello dello chef del Colle, conosciuto anche come il “dei Presidenti”, Pietro Catzola, che non ha nascosto la felicità. “Quanta gioia e onore nel sapere di poterla ancora servire!!! Grazie per la Sua disponibilità, Signor Presidente! Le voglio un mare di bene”, hasu Twitter accompagnando la didascalia con una foto insieme a. ?Quanta gioia e onore nel sapere di poterla ancora servire!!!????Grazie per la Sua ...

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - frati_fulvio : RT @frati_fulvio: Questo Parlamento è stato eletto con una legge sbagliata (il “Rosatellum”) che adesso dovrà essere cambiata. È quindi su… - elvise1657 : RT @danieledv79: La faccia da c. è quella che avete voi che esaltate Conte e Letta quando dicono che hanno lavorato solo per il Mattarella… -