Manuel Bortuzzo, chi sono il padre Franco e la madre Rossella (Di domenica 30 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo ha riabbracciato dopo quattro mesi di permanenza nella casa del Gf Vip, il padre Franco, la madre Rossella ed i fratelli Kevin, Michelle e Jennifer. Il nuotatore oggi sarà tra gli ospiti di "Verissimo" a partire dalle 15:30 su Canale 5. Tra i personaggi più amati della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia Manuel ha avuto la possibilità di ricevere sorprese dal padre Franco e dal fratello minore Kevin. Sul genitore del nuotatore sono stati puntati i riflettori per un commento al vetriolo sui social nei confronti di Katia Ricciarelli, dopo che la cantante lirica aveva fatto una gaffe sul figlio. L'ex moglie di Pippo ...

MediasetPlay : Un ragazzo dal grande coraggio e un super protagonista di #GFVIP ?? Oggi a #Verissimo, dalle 15.30 su #Canale5 e in… - giucarellas : RT @barbieeee__2: “meglio che non faccio dirette sennò rischio querele”???? manuel evil bortuzzo è tornato ahahahah #gfvip #fairylu - eleonoraferro11 : RT @smoking_wendy: Manuel Bortuzzo SA. 'MEGLIO CHE NON FACCIO DIRETTE SENNÒ RISCHIO QUERELE' #gfvip #FAIRYLU - Deb48245093 : RT @barbieeee__2: “meglio che non faccio dirette sennò rischio querele”???? manuel evil bortuzzo è tornato ahahahah #gfvip #fairylu - Deb48245093 : RT @smoking_wendy: Manuel Bortuzzo SA. 'MEGLIO CHE NON FACCIO DIRETTE SENNÒ RISCHIO QUERELE' #gfvip #FAIRYLU -