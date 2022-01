Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 30 gennaio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 30 gennaio 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella sedicesima puntata del 30, tra glici saranno il botanico Stefano Mancuso e l’architetto Stefano Boeri che illustreranno il loro progetto “Prato Urban Jungle”, basato su una nuova concezione degli spazi e delle aree verdi della città, dove la natura è strumento attivo per la salvaguardia della salute dei cittadini. E poi con la scienziata Teresa Fornaro, ricercatrice ...