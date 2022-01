Juve, inserimento per il difensore! C’è l’offerta (Di domenica 30 gennaio 2022) È una Juventus on fire questa degli ultimi giorni di mercato. Dopo Vlahovic e (quasi) Zakaria, Cherubini e Arrivabene sono pronti a chiudere un altro colpo, questa volta dalla Serie B. Il nome è quello di Federico Gatti, difensore del Frosinone. Juventus Gatti DirigenzaIl difensore è stato cercato da diverse squadre della nostra Serie A, il Torino su tutte. I granata avevano in pugno il difensore dopo aver offerto alla società dei ciociari tra i 9 e i 10 milioni di euro. Offerta pareggiata in queste ore, come riportato da Romeo Agresti. La decisione finale, però, spetta al giocatore. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) È unantus on fire questa degli ultimi giorni di mercato. Dopo Vlahovic e (quasi) Zakaria, Cherubini e Arrivabene sono pronti a chiudere un altro colpo, questa volta dalla Serie B. Il nome è quello di Federico Gatti, difensore del Frosinone.ntus Gatti DirigenzaIl difensore è stato cercato da diverse squadre della nostra Serie A, il Torino su tutte. I granata avevano in pugno il difensore dopo aver offerto alla società dei ciociari tra i 9 e i 10 milioni di euro. Offerta pareggiata in queste ore, come riportato da Romeo Agresti. La decisione finale, però, spetta al giocatore. Francesco Scanu

