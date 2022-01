Infinito Nadal, l'Australian Open 2022 e il record di Slam sono suoi (Di domenica 30 gennaio 2022) Infinito Rafa Nadal: il tennista spagnolo vince in rimonta l'Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno piu' di Roger ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022)Rafa: il tennista spagnolo vince in rimonta l'a Melbourne, e mette così a segno ilassoluto di successi nei tornei del Grande: 21, uno piu' di Roger ...

