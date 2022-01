I migliori look di Giulia D’Aloia, Luisa Saggese nella fiction Rai “La Sposa” (Di domenica 30 gennaio 2022) La giovane attrice interpreta uno dei personaggi principali nella miniserie televisiva in onda ogni domenica su RaiUno. Ecco alcuni outfit super chic che ha sfoggiato sul suo profilo Instagram. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 30 gennaio 2022) La giovane attrice interpreta uno dei personaggi principaliminiserie televisiva in onda ogni domenica su RaiUno. Ecco alcuni outfit super chic che ha sfoggiato sul suo profilo Instagram. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : I migliori look di Giulia D’Aloia, Luisa Saggese nella fiction Rai “La Sposa” - GiorgiaRachita : RT @vogue_italia: Tutte bellissime in Valentino ?? - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Tutte bellissime in Valentino ?? - filafresh : RT @vogue_italia: Tutte bellissime in Valentino ?? - vogue_italia : Tutte bellissime in Valentino ?? -