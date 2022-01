Highlights Pesaro-Treviso 105-108 OT1 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilcon glidi Carpegna Prosciutto-Nutribullet, valida per la 18esima giornata dellaA1di. Alla Vitrifrigo Arena va in scena una partita accesissima e ricca di colpi di scena tra due squadre che non attraversano un momento molto favorevole, specie gli ospiti che si presentano con soli sei senior. Ma alla fine sono proprio gli uomini di coach Menetti ad imporsi per 105-108 dopo l’overtime. Di seguito e in alto, le azioni salienti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE ...