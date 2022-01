(Di domenica 30 gennaio 2022) “Divanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che nonun c….o!. Viola m…a” . Questo lofirmato Viking Juve apparso e subito rimosso dalla Digos alle spalle dello stadio Franchi, dietro la curva Fiesole cuore del tifo della. In conclusione, la questura ha deciso di non far partire nessuna indagine al momento dato che lonon conteneva minacce o offese razziste. SportFace.

Advertising

controradio : Ultras Juventus insultano a Firenze i tifosi viola con uno striscione - BroginiAlessio : Le cose sono 3: ? Questi ultras dei bianconeri hanno fatto 4 ore e mezza di macchina per appendere uno striscione… - Vittoriog82 : RT @sportface2016: #Fiorentina, striscione ultrà #Juventus a Firenze: “Non contate un c…o” - sportface2016 : #Fiorentina, striscione ultrà #Juventus a Firenze: “Non contate un c…o” - ChiaraBovagnet : RT @FranciNiccheri: Lo striscione che meritano i gobbi: 'Firenze città d'arte, va in ?? a chi arriva e a chi parte'. (e avete fatto pure and… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina striscione

FIRENZE - Alcuni tifosi dellanon smettono di sostenere Rocco Commisso , come testimoniato dalloaffisso quest'oggi all'esterno dello stadio Franchi: "In Rocco we trust, avanti Firenze", "In Rocco Commisso ...I tifosi dellacontinuano a protestare a modo loro per la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus . Questa volta, è stato esposto unoal Franchi che attacca la Società: "Di Firenze vanto e ...Alcuni sostenitori della Viola hanno deciso di schierarsi al fianco del presidente Commisso nonostante il comunicato di contestazione della Fiesole ...Firenze, 30 gen. – (Adnkronos) – “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c***o!”. Questo il messaggio contenuto su uno striscione e ...