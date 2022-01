Due bambini perdono la vita in un incendio nel Reggiano: genitori in salvo (Di domenica 30 gennaio 2022) In un'abitazione nel Comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, due bambini, un maschio e una femmina di 8 e 7 anni, sono morti in un incendio. Le fiamme hanno interessato una struttura a due ... Leggi su globalist (Di domenica 30 gennaio 2022) In un'abitazione nel Comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, due, un maschio e una femmina di 8 e 7 anni, sono morti in un. Le fiamme hanno interessato una struttura a due ...

