Covid: positivo viola quarantena, denunciato 69enne a Perugia (Di domenica 30 gennaio 2022) Perugia, 30 gen. (Adnkronos) - Un 69enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Perugia per aver violato la quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'uomo, sentito dagli agenti, dopo aver confermato la sua positività al virus, ha dichiarato che, pur consapevole di violare le misure di contenimento del contagio, aveva deciso di uscire comunque dall'isolamento per portare del cibo ai suoi gatti in un'altra abitazione. I poliziotti a quel punto, dopo aver spiegato al signore la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, hanno suggerito di chiedere aiuto a un conoscente o ad un centro specializzato nella cura degli animali. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno deferito all'Autorità Giudiziaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022), 30 gen. (Adnkronos) - Unè statodalla Polizia di Stato diper averto ladopo essere risultatoal-19. L'uomo, sentito dagli agenti, dopo aver confermato la sua positività al virus, ha dichiarato che, pur consapevole dire le misure di contenimento del contagio, aveva deciso di uscire comunque dall'isolamento per portare del cibo ai suoi gatti in un'altra abitazione. I poliziotti a quel punto, dopo aver spiegato al signore la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, hanno suggerito di chiedere aiuto a un conoscente o ad un centro specializzato nella cura degli animali. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno deferito all'Autorità Giudiziaria ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic positivo al Covid, dubbi sul test: per la Bbc data e codice anomali - Eurosport_IT : ?? Il prossimo 3 Giugno compirà 36 anni ?? É stato 5 mesi senza giocare ?? Positivo al Covid lo scorso fine Dicembr… - Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Fiduciosi: Positivo al covid muore il 66enne Francesco Gugliotta, ex vicesindaco di Pozzallo e doppiamente vaccinato. Su Fa… - Alfonsi02098245 : @naloxxone @Salutava_Sempre @istsupsan No,se non capisce,non è colpa mia. Chi entrava per altro in ospedale e succe… -