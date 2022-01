Chi vince con Mattarella Un girotondo di opinioni

(Di domenica 30 gennaio 2022) Una gragnuola di colpi di scena che si conclude con la resa della Repubblica dei partiti. Una débâcle: com’altro chiamarla? I partiti che invocano il bis di Sergio, il presidente che, a più riprese, a suon di argomenti, ha negato la propria disponibilità. Non è la notte dei lunghi coltelli ma la guerra delle rose senza petali, delle candidature proposte e rigettate, delle bocciature sonanti, un mosaico di fallimenti da cui si e, a nove anni dalla seconda volta di Giorgio Napolitano, l’insuperabile incapacità di disegnare, per il paese, la traiettoria verso un successore possibile. “Il risultato delle elezioni presidenziali è l’unico punto di equilibrio possibile nell’Italia uscita dal voto del 2018”, parla così al Foglio il direttore di La Repubblica Maurizio Molinari secondo il quale siamo ancora nella “stagione dello scontro ...

borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - lucianonobili : Grazie al coraggio di @matteorenzi abbiamo sventato i pericoli delle strampalate invenzioni di #Salvini e #Conte e… - GuidoDeMartini : ?? VOTERÒ DI NUOVO quando verrà R_E_V_O_C_A_T_O il SGP per la Sardegna su navi e aerei???? ?? CHI LA DURA LA VINCE #dpcm #nogreenpass #Libertà - LiveSicilia : La Sicilia si emoziona per Mattarella: chi vince, chi perde - RobertoSignore7 : RT @lucianonobili: Grazie al coraggio di @matteorenzi abbiamo sventato i pericoli delle strampalate invenzioni di #Salvini e #Conte e servi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vince

viene,scia,guarda sa però che la Marcialonga è una sfida, una fatica, un piacere, e pazienza se si tratta di sentiment all'apparenza in contrasto e a prescindere dao da...ha vinto eha perso. Le pagelle dopo il primo tempo I partiti si sono dimostrati totalmente incapaci di chiudere un accordo dando una pessima prova di sé di fronte agli italiani e con un ...Tanti siciliani si sono emozionati ed è bello scoprirlo, leggendo i post su Facebook che raccontano un sentimento sincero di affetto, dopo la proclamazione del Mattarella bis. E’ successo a moltissimi ..."Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all'ultimo per vincere quella di quest'anno": così il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, sugli obiettivi stagionali della squadra. " ...