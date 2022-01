Angelus, Papa: la fede passa per la disponibilità e l’umiltà (Di domenica 30 gennaio 2022) "Nella Liturgia di oggi il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazaret. L`esito è amaro: anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e ostilità. I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano, perché dicono di conoscerlo già: è il figlio di Giuseppe. Così Gesù pronuncia una frase diventata proverbiale: 'Nessun profeta è bene accetto nella sua patria'". Così nell'Angelus di oggi a Piazza San Pietro il Santo Padre."Gesù si presenta come non ce l`aspetteremmo. Non lo trova chi cerca miracoli, sensazioni nuove, una fede fatta di potenza e segni esteriori. Lo trova, invece, chi accetta le sue vie e le sue sfide, senza lamentele, senza sospetti, senza critiche e musi lunghi. Gesù, in altre parole, ti chiede di accoglierlo nella realtà ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 30 gennaio 2022) "Nella Liturgia di oggi il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazaret. L`esito è amaro: anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e ostilità. I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano, perché dicono di conoscerlo già: è il figlio di Giuseppe. Così Gesù pronuncia una frase diventata proverbiale: 'Nessun profeta è bene accetto nella sua patria'". Così nell'di oggi a Piazza San Pietro il Santo Padre."Gesù si presenta come non ce l`aspetteremmo. Non lo trova chi cerca miracoli, sensazioni nuove, unafatta di potenza e segni esteriori. Lo trova, invece, chi accetta le sue vie e le sue sfide, senza lamentele, senza sospetti, senza critiche e musi lunghi. Gesù, in altre parole, ti chiede di accoglierlo nella realtà ...

