VIDEO Australian Open, finale juniores dura 3 ore e 45?: Mensik esce dal campo in sedia a rotelle, vince Kazuhara

La finale del singolare maschile juniores agli Australian Open 2022 è durata 3 ore e 45 minuti. Il suo epilogo ha avuto dell'incredibile. Bruno Kazuhara ha sconfitto Jakub Mensik col punteggio di 7-5(4), 6-7(6), 7-5, il secondo set è durato addirittura 97 minuti. Al termine della contesa, però, il ceco sconfitto si è accasciato a terra nei pressi della linea di fondocampo. Lo statunitense è corso subito verso di lui per sincerarsi delle condizioni del rivale. Il 17enne, capace di salvare palle break cruciali sul 5-5 della terza frazione, ha avuto la meglio sul 16enne, abbandonato dalle proprie forze al termine di una battaglia titanica. Mensik è stato condotto fuori dal campo su una sedia a rotelle.

Eurosport_IT : CHE MATCH! ?? Matteo Berrettini ci prova con il cuore ma è Rafa Nadal a prendersi la finale degli Australian Open!… - Eurosport_IT : Per chi si fosse perso il match di #Sinner agli Australian Open, ci siamo noi! ???????? Spoiler: alla fine sarete moooo… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - 8afrizio : RT @Eurosport_IT: GRAN FESTA PER GLI SPECIAL K! ???????? Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis conquistano il doppio agli Australian Open! ?????? #E… - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Un'ora e 27 minuti per vincere la finale e trionfare agli Australian Open davanti al pubblico di casa ???????? Rivivi il suc… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Australian Sorrisi, abbracci e baci: la complicità vincente di Kyrgios e Kokkinakis Il bad boy Nick Kyrgios e l'amico Thanasi Kokkinakis conquistano la vittoria nel doppio in casa agli Australian Open contro i connazionali Ebden e Purcell in due set (7 - 5 6 - 4). La loro complicità fatta di scherzi, abbracci e baci ha fatto impazzire il pubblico di Melbourne e non solo...

Ashleigh Barty, che trionfo! Dopo 44 un'australiana vince il torneo di casa La giocatrice australiana supera in due set la statunitense Danielle Collins per 6 - 3 7 - 6, riportando il titolo a casa dopo l'ultimo successo di Christine O'Neil nel 1978.

