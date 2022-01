Serie C 2021/2022, Padova compleanno e vittoria: 2-1 alla Pro Patria (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel giorno del 112esimo compleanno del club, il Padova si regala una rimonta thriller contro la Pro Patria sul 2-1 e resta a -5 dalla Sudtirol capolista. Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C è il Padova a partire col piede giusto. Al 7? la squadra di casa colpisce il palo con Germano autore di un tiro cross che si stampa sul legno alla sinistra di Caprile. Parte bene il Padova, ma la prima a segnare è la Pro Patria con Nicco che da buona posizione batte Donnarumma. Al 39? altro palo del Padova: Kirwan calcia e colpisce il secondo legno. Per assistere al pareggio del Padova bisogna aspettare il 66?: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Bifulco, c’è il colpo di testa vincente di ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel giorno del 112esimodel club, ilsi regala una rimonta thriller contro la Prosul 2-1 e resta a -5 dSudtirol capolista. Nella ventiquattresima giornata del girone A diC è ila partire col piede giusto. Al 7? la squadra di casa colpisce il palo con Germano autore di un tiro cross che si stampa sul legnosinistra di Caprile. Parte bene il, ma la prima a segnare è la Procon Nicco che da buona posizione batte Donnarumma. Al 39? altro palo del: Kirwan calcia e colpisce il secondo legno. Per assistere al pareggio delbisogna aspettare il 66?: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Bifulco, c’è il colpo di testa vincente di ...

