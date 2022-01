Quirinale, bis di Sergio Mattarella: voi che cosa provate? (Di sabato 29 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Soddisfazione","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Indifferenza","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Indignazione","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Rabbia","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Gioia","index":4} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Soddisfazione","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Indifferenza","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Indignazione","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Rabbia","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Gioia","index":4}

Advertising

lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - CarloCalenda : Assistiamo a una resa totale della politica, che non è riuscita a sedersi insieme per trovare una proposta condivis… - pietroraffa : Se per la seconda volta in 9 anni fosse necessario ricorrere a un bis del Presidente della Repubblica, buona parte… - Yoda15271485 : RT @Ste_Mazzu: Da 'sarà donna' al Mattarella bis senza passare dalla vergogna #Quirinale - freedom_474 : RT @Libero_official: 'Il bis di #Mattarella al #Quirinale2022 è un'offesa agli italiani'. #LaRussa di #FdI durissimo alla #MaratonaMentana:… -