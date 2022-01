Quirinale 2022, Meloni: “Fdi coerente, continuerà a votare Nordio” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – All’ottava votazione per il Colle ”Fdi per coerenza continuerà a votare Nordio”. Lo ha detto Giorgia Meloni al termine della riunione con i grandi elettori di Fdi prima dell’ottava votazione per il Quirinale. ”Fdi non voterà la riconferma del presidente uscente Mattarella per diverse ragioni – ha spiegato – La prima è sotto gli occhi di tutti: siamo di fronte a quella che è oggettivamente un’anomalia”, con un “Parlamento delegittimato”. Quanto al centrodestra, secondo Meloni, ”va rifondato da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano un cambiamento”. La leader di Fdi ha poi ribadito il no al proporzionale. ”Tenteranno di cambiare la legge elettorale in senso proporzionale. Sappiano che noi non siamo d’accordo – ha sottolineato – Ribadiamo il nostro no al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – All’ottava votazione per il Colle ”Fdi per coerenza”. Lo ha detto Giorgiaal termine della riunione con i grandi elettori di Fdi prima dell’ottava votazione per il. ”Fdi non voterà la riconferma del presidente uscente Mattarella per diverse ragioni – ha spiegato – La prima è sotto gli occhi di tutti: siamo di fronte a quella che è oggettivamente un’anomalia”, con un “Parlamento delegittimato”. Quanto al centrodestra, secondo, ”va rifondato da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano un cambiamento”. La leader di Fdi ha poi ribadito il no al proporzionale. ”Tenteranno di cambiare la legge elettorale in senso proporzionale. Sappiano che noi non siamo d’accordo – ha sottolineato – Ribadiamo il nostro no al ...

